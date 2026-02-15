◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が1回戦を突破し準々決勝進出を決めた。スピード感あふれる激闘だった。ともに限界に挑みバランスを崩す。相手のニック・ページ（米国）が先行も、まさかのコースアウト。堀島も