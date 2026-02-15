元衆院議員・宮崎謙介氏（45）が15日配信のABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、自民党の歴史的大勝に“歯ぎしり”をする場面があった。衆院選、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは、戦後初めて。高市早苗首相（党総裁）人気の高さ、期待感が如実に表れる結果となった。宮崎氏の“古巣”の圧勝に、