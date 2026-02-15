ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、島田珠代（55）、ふかわりょう（51）は決勝進出を逃した。これまでの最年長ファイナリストは、前回大会50歳で初決勝進出をつかんだチャンス大城（51）。大城の記録を更新し、史上2人目の50代ファイナリストが期待されたが、ともに準決勝で涙をのんだ。2016年以来2度目の出場となった島田は、尻に敵が乗り移ったという設定