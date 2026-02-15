ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間15日、球団施設で自主トレを実施。練習後にウィル・ベナブル監督が取材に応じ、メジャー1年目を迎える村上選手を評価しました。この日は、ファーストやサードで重点的に守備練習を行った村上選手。ベナブル監督は「彼はいい状態に見える。守備を向上させることにとても強い意欲を持っている。基本的には一塁を守ることが多くなると思うが、三塁に入ることもある。三塁を守ることにはとて