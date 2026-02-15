“脱力投法”に今シーズンの飛躍を感じた。プロ入り３年目の期待の右腕、ロッテ・木村優人投手（２０）だ。１４日に宜野湾で行われたＤｅＮＡとの練習試合に先発し、２回２安打無失点に抑える好投を見せた。初回はネット裏からレンズを向けた。力感のない投球フォームでＤｅＮＡの各打者を翻弄（ほんろう）しているのが印象的だった。打者はいつでも打てるような錯覚を抱き、打ちにいく。しかし、ムチのようにしなる右腕から