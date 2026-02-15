拉致被害者家族会のメンバーらが集会を開き、「今こそ決められない政治から脱却するとき」と訴えました。【映像】拉致被害者家族会が開いた集会の様子横田早紀江さん（90）「いよいよ今、高市総理が今度、力を出してくださるんじゃないかという希望を持つことができて本当に応援していますから頑張っていただきたい」拉致被害者家族会や救う会のメンバーらは東京都内で集会を開き、今後の活動方針について協議しました。横田