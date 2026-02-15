史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表された。お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、ピン芸の渡辺銀次としてファイナル進出を決めた。【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たちドンデコルテは『M-1グランプリ』で昨年初めて決勝に進むと、渡辺の“演説”がウケて最終決戦まで進み、一気に注目を集めた存在。渡辺は『R-1グランプ