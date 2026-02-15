「ものしりクイズ王」に輝いたチーム東城大。豪華な副賞はなんと「おせち一年分」。大きなプラカードを受け取った受賞者たちは「やったー！」「最高！」と喜ぶのですが、それも束の間、ある事実に気がつきます。……おせち一年分？『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回は「正解」を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「