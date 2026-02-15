巨人のリチャード内野手（２６）が１５日の練習試合広島戦（セルラースタジアム）に「５番・一塁」で先発出場。４回に右越え三塁打を放つなど猛アピールした。１点を追う４回、先頭のリチャードは、辻の５球目を右翼へ飛ばし、全力疾走で三塁へ。続く６番・佐々木の遊ゴロの間に生還し、今季初得点を挙げた。地元凱旋の試合で意地を見せた。この日の第１打席は３球三振と、沖縄のファンは思わず「あぁ〜」と残念がる場面も。