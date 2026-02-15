“マナースポーツ”のカーリングで議論が巻き起こっている。去る2月13日、イギリス紙『ザ・サン』の報道によると、同国の公共放送BBCの中継陣は、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」において、イギリスのカーリング女子代表チームが、試合中に暴言を吐いた場面が放送されたことを受けて、謝罪した。【写真】金獲得なるか？韓国カーリング女子「チーム5G」イギリスは、ラウンドロビン第3戦で、韓国に3対9で敗れた。3-3の同