◆練習試合中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）「６番・中堅」で先発出場予定だった中日のドラフト６位・花田旭外野手（東洋大）が試合前に、「背中の張り」を訴えて、スタメンを外れた。試合後、井上監督が明かした。念のため、病院で検査を受けたが、診断結果は「異常なし」だった。あす以降については、１軍（北谷）に帯同しながら、状態を見ていく。