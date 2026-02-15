ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分）のＭＣを務めるフリーアナウンサーの石井亮次が１５日、ピン芸人Ｎｏ．１賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」で決勝進出（９人）を逃した。史上最多６１７１人がエントリーした今大会で驚異の快進撃を見せていた。この日の３５人が参加した準決勝でも、自身の失敗談や情報番組のハプニングなど、アナウンサーらしくネタ時間４分をフリー