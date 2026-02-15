NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、毎週日曜後8：00ほか）に主演する俳優・仲野太賀が15日、大阪・豊國神社で豊臣秀長公慰霊祭に出席した。【写真】『豊臣兄弟！』豊臣秀長公慰霊祭に出席…神妙な表情を見せる仲野太賀豊國神社は、豊臣のお膝元・大阪城公園の本丸南側に鎮座する。同日は、仲野が演じる豊臣秀長の命日で、慰霊祭が執り行われた。仲野は、制作統括の松川博敬氏とともに出席し、「身が引き締まる一日になった