史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表。『R-1』2度目の挑戦となったふかわりょう（51）は、決勝進出ならず、2年連続準決勝で涙をのんだ。【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧ふかわは昨年の同大会で、今年デビュー30周年、50歳にして『R-1』初出場。準決勝まで駒を進めたが、決勝進出とはならなかった。『R-1グランプ