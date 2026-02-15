史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表。準決勝進出が話題となっていたTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』を担当している、フリーアナウンサーの石井亮次は、決勝進出ならず、準決勝で涙をのんだ。【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧石井は、1977年3月27日生まれ、大阪府出身。2000年4月にCBCテレビに入