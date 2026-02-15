「たちあおい賞争奪戦・Ｇ３」（１５日、静岡）吉田拓矢（３０）＝茨城・１０７期・ＳＳ＝が最終２角５番手から深谷知広（静岡）の逃げを豪快にまくって１着。上がりタイムは１１秒０。Ｇ３優勝は２５年３月玉野以来８回目。２着には吉田マークの恩田淳平（群馬）、３着には大外を伸びた新田祐大（福島）が入った。安定感抜群のＳ級Ｓ班・吉田が最終２角５番手から豪快にまくり上げて１着。立川、小松島と記念戦線は連続で準