フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（42）の16年ぶりとなる写真集『皆藤愛子写真集grazing』（撮影：根本好伸、税込3960円、小学館）が2月19日にリリースされます。【写真】時が止まったよう…皆藤愛子さんの美貌にうっとり『めざましテレビ』でお天気キャスターとしてデビューし、現在は『ゴゴスマ 〜GOGO！Smile！〜』や『BSイレブン競馬中継』などに出演するフリーアナウンサーの皆藤さんは、国民的知名度を誇るアナウンサーの