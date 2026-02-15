全長3.8mの“絶妙なサイズ”の「ちいさいSUV」に注目！SUVは日本だけでなく海外でも人気が高く、各メーカーがさまざまなモデルをラインナップしています。例えばお隣の国、韓国を代表する自動車メーカー「ヒョンデ」も、注目の新型モデルを複数展開。その中で特に注目を集めているのがSUVタイプのコンパクトEV「インスター」です。【画像】超カッコいい！ これが「ライズ」より小さい「最新コンパクトSUV」です！（30枚以上）