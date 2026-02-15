私（ヒロコ）は夫と2人暮らしをしています。息子のタツヤはまだ社会人2年目のとき、11才年上のシングルマザーのチサトさん（35才）と、その息子のハルキくん（5才）を紹介してきました。そのときは私や夫が反対して結婚話が消えたのです。しかし15年の歳月が過ぎ、タツヤが結婚すると言って連れてきたのはまさかのチサトさん（50才）でした。今度は私たちにも反対する理由はありません。するとチサトさんはこれまでの経緯を語って