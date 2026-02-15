香川県の三豊市や観音寺市でロケが行われた映画、「黒の牛」が、13日から高松市で上映されています。 【写真を見る】【田中泯さんも出演】映画「黒の牛」蔦哲一朗監督が追及するフィルムの映像美「白と黒の表現力はデジタルにはないグラデーション」 監督は徳島県出身の蔦哲一朗（つた・てついちろう）さん、41歳。フィルムでの撮影を追求する新進気鋭の若手です。 禅宗に伝わる「十牛図」から着想を得た作品 （蔦哲一朗