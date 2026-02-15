１５日の県内は高気圧に覆われて気温が上がり桐生で、１９．４℃を観測するなどすべての観測地点でことし一番の暖かさとなりました。 晴れて青空が広がった１５日の県内。前橋市の敷島公園ではぽかぽか陽気に誘われてピクニックを楽しむ家族連れでにぎわいました。 前橋地方気象台によりますと、県内の最高気温は、桐生で、１９．４℃。中之条で、１８．８℃。前橋で、１８．７℃と、県内１３のすべての観測地点でことしの最高気