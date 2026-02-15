「北九州マラソン2026」が15日、北九州市で開かれ、1万2638人が早春の“鉄都”を駆け抜けた。今年で13回目。フルマラソンやハーフマラソン、ファンラン（3キロまたは5キロ）など4部門に国内外のランナーが参加した。1万892人が出場したフルマラソンは市役所前を出発し、八幡東区の官営八幡製鉄所東田第一高炉跡や、関門海峡沿いを巡るコースで競われた。男子は、東洋大4年の西村真周さん（22）＝北九州市出身＝が2時間16分14