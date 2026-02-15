3月から4月並みの温かさとなった15日、広島市の縮景園では恒例の「梅見茶会」が開かれました。約140本ある縮景園の梅は今月12日に開花宣言されました。現在は5分咲きで3月上旬まで見頃です。15日の広島市中区の最高気温は15.3度。安芸太田町加計では19.2度まで上がりました。「梅見茶会」が開かれた園内では、外で甘酒を味わいながら花見を楽しむ人の姿が見られました。■着物の女性「いいですよね～。こんな非日常的なこと