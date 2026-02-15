中四国の16日の天気です。広島県は南部で朝晩に晴れ間が出るくらいで、全般に雲が広がりやすいでしょう。北部では午前中は濃い霧の発生するおそれがあり、車の運転などは注意が必要です。■16日の予想気温最低気温：広島6度、庄原3度最高気温：広島14度、庄原10度■週間予報16日と次の日曜日は雲が広がりますが、おおむね晴れる日が多い見込みです。気温は平年並みか平年より高いでしょう。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの