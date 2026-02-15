＜INTLOOPグループ レディースカップ初日◇15日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞国内女子ツアーの開幕まで1カ月を切るなか、その前哨戦とも言えるツアー外競技「INTLOOPグループ レディースカップ」が2日間の日程で行われている。【純白】政田夢乃のドレス姿が天使すぎる初日はプロアマ形式、2日目はプロのみで争われる。初日はプロ1人とアマチュア3人のスコア合計で競うチーム戦も実施され、ルーキーの