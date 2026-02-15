俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。食への驚きのこだわりを明かし、共演者が仰天する場面があった。この日は横浜を散策。食事のこだわりの話となると、小泉は「正直、一番最近恥ずかしいのが、ゴルフ場行ってもそうですけど。ランチの時間でも。僕やっぱり40過ぎてから気付いたんですけれど、自分って、熱いものが苦手なんだなと」と打ち明けた。長らく「自分は猫舌