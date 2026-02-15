ロックバンド・ＳＯＰＨＩＡの松岡充（５４）が１５日、都内で初日を迎えた主演のミュージカル舞台「ＵＭＥ」の公演前に、共演のお笑い芸人・街裏ぴんく（４１）、俳優の丸尾丸一郎（４８）、阪本奨梧（３２）とともに取材対応を行った。８年ぶり上演となった同作は江戸時代と現代が交錯する復讐（ふくしゅう）劇。松岡は「最初は再演で話を進めていたが、もう全くの新作になったなと思う。『何だこれ！』というものをお届けし