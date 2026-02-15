バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は15日、ジーライオンアリーナ神戸などで7試合が行われ、西地区の神戸が静岡に82―65で快勝し、34勝4敗とした。東地区の信州は山形に87―65で大勝し、30勝8敗。