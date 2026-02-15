ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、昨年M―1グランプリ準優勝の「ドンデコルテ」渡辺銀次（40）が初の決勝進出を決めた。2024年以来2度目の準決勝挑戦で、決勝の舞台へと駒を進めた。昨年のM―1では、「国も認める低所得」「現実をスワイプ」など“情けないおじさん”の悲哀を連呼するネタで大きな注目を集めた。この日は手洗いをしないといけないブラジャ