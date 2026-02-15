新潟県教育委員会は、2025年8月に飲食店で飲酒後、仮眠をとったものの酒気帯び運転で検挙された長岡市の中学校教師を免職処分にしました。 免職処分となったのは、長岡市の中学校教師の男性(55)です。男性教師は2025年8月5日、長岡市内の飲食店で飲酒後、自家用車で約4～5時間仮眠をとり、午前3時ごろに帰宅するため自家用車を運転した際、巡回中の警察官から呼気検査を受け、呼気1リットル中0.25mg以上のアルコール