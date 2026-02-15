「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武町ベースボールスタジアム）楽天の宗山塁内野手が３安打３打点と結果を残した。２番・遊撃でスタメン出場。初回に今季実戦初安打となる中前打で出塁。四回１死満塁で迎えた第２打席で中前適時打。五回２死満塁からは右前２点適時打を放った。「まだまだこれからっていう感じなので、１試合１試合よりいい形に近づけていけたら」とこの日の結果に一喜一憂しなかった。それ