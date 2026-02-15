バスケットボール女子大樹生命Wリーグ「ユナイテッドカップ」ファイナルステージ最終日は15日、横浜武道館で決勝が行われ、ENEOSがデンソーに69―62で勝って優勝した。プレッチェルがチーム最多の17点を挙げた。