◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）が同種目今季ランキング1位のジュリアン・ビエル（カナダ）のまさかの転倒もあり勝利。準々決勝進出を決めた。予選で藤木豪心（28＝イマトク）、西沢岳人（26＝チームリステル）は敗退。堀島行真