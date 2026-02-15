ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、TBS系「ゴゴスマ」で司会を務める石井亮次アナウンサー（48）の決勝進出はならなかった。CBCアナウンサーからフリーに転じた「しゃべりのプロ」でもある。スタンドマイクの前に立ち、今大会では少数派の漫談スタイル。小道具や音響効果に頼らないトーク一本で勝負した。準決勝のMCを務めた盲目のピン芸人濱田祐太郎（36）は「フリートークで石井さんが決