福岡市の神社で15日、ことし初めての庚申祭が開かれ、朝から縁起物の猿面を求める、多くの参拝客でにぎわいました。■平山記者「午前9時です。大行列ができています」福岡市早良区の猿田彦神社では、一年で最初の庚申の日の15日、初庚申祭が開かれました。1500円で授与される縁起物の猿面は、玄関にかけると「災難が去る」とされています。また、猿は木から落ちないとして、受験生の合格祈願としても人気だということです。■参拝