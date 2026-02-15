15日の長野県内は晴れて、各地で3月下旬から5月中旬並みの気温となりました。午後1時すぎの長野市・若里公園。雲ひとつない青空のもと、暖かい日差しを受けながらピクニックをしたり遊んだりする子どもたちの姿が多く見られました。15日の長野市の最高気温は16.5度と4月中旬並みとなり、中には半そで姿の人も。 訪れた人は「ジャンパー着ると暑い感じで、めっちゃいい天気です。」「最高ですね、久々に外でいっぱい遊べる