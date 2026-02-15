侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（２５）が１５日、宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）で、激励に訪れた松井秀喜氏（５１）に助言を仰いだ。フリー打撃後にケージ裏で約９分、会話。身ぶり手ぶりを交えて、話しこむ場面もあった。「構え方ということで質問させてもらった。自分も構えをすごく意識していて、人それぞれ構えはあると思うんですけど、松井さんの意見を聞いてみたくて質問しました」と明かした。レジェンドからの