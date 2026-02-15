◆練習試合中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が初実戦に臨んだ。８回から登板し、１イニングを無安打無失点。８球で打者３人を抑えた。先頭の宮下を遊ゴロに抑えると、浜を初球のカーブで中飛に。最後は、松尾を高め直球で、遊撃へのライナーに打ち取った。初実戦のマウンドを終え、「変化球もある程度、思い通りに投げられた。合格とは言いたくないけど、それなりに投げられた