ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、決勝進出者9人が発表された。フリーアナウンサーの石井亮次（48）は、惜しくも決勝進出を逃した。決勝進出を決めたのはトンツカタンお抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡の9人。決勝のネタ順も抽選が行われ、トップバッターは、しんや