ヤクルトの28歳右腕・吉村貢司郎が今季初の実戦登板で好投を披露した。ロッテとの練習試合（浦添）に先発。2回を投げて無安打無失点、1奪三振と危なげない投球。「ばらつきはあったが、真っすぐで勝負できたのは良かった」とうなずいた。昨季はチームトップの8勝を挙げ、開幕投手の最有力候補。初回は3者凡退にきっちり抑え、2回2死から寺地に四球を与えるも、最後は安田を直球で二ゴロに抑えた。直球は最速で150キロをマ