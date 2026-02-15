テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が15日、X（旧ツイッター）を更新。イベントを開催する会場について、ファンからの意見に答えた。佐久間氏によるユーチューブチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のリアルイベント「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」が3日、パシフィコ横浜・国立大ホールで開催された。会場チケット完売につき配信チケットも販売され、佐久間氏は15日、「配信65000枚超えたそうです