【ワシントン＝中根圭一】米国のロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官が自身の政策をＰＲする広告塔として、ボクシングの元ヘビー級世界王者マイク・タイソン氏（５９）を起用し、注目を集めている。ワクチン懐疑派のケネディ氏は非科学的な政策を打ち出し、反発を招いてきた。知名度の高いタイソン氏を利用してイメージ刷新を図る狙いとみられる。ケネディ氏は１月、「米国を再び健康に」とのスローガンで、自然食品を推奨す