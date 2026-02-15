男子ビッグエア決勝2回目のジャンプで転倒し、厳しい表情の荻原大翔＝7日、リビーニョ（共同）五輪スノーボード男子スロープスタイルの荻原大翔（TOKIOインカラミ）は、15日の予選を足首痛で棄権した。12位だった7日のビッグエア決勝で負傷し、スロープスタイルの練習でも再度痛めたという。自身のインスタグラムで「理想のパフォーマンスができないと判断し、苦渋の決断だったが見送る形となった」などとつづった。ビッグエ