ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、スキージャンプの男子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダルに輝いた。１回目に１４０メートル、２回目に１３６メートル５０を飛び、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続く今大会３個目のメダル獲得。計３０１・８点のドメン・プレブツ（スロベニア）が優勝した。前回北京大会銀の小林陵侑（チームＲ