歌手加藤登紀子（82）が15日、東京・文京区の東大安田講堂で「東京大学150周年記念チャリティコンサート『安田講堂で奏でるイマジンコンサート』」を行った。東大が主催する音楽公演は初めて。平和を希求する朗読の後で、87年に発表した「時には昔の話を」で歌唱がスタート。トークコーナーでは「昨日はバレンタインデーだったでしょ。私が生まれて3万日目だったんです」と明かして「4万日目は生きていないでしょうから（笑い）」