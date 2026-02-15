歌手で女優、作家の中江有里（52）が15日、東京・六本木クラップスで「Yuri Nakae Live 2026ー1日遅れのバレンタインライブー」を開催した。1991年のデビュー曲「花をください」や「風の姿」、「名前のない海」、「ともしびの種」など全16曲を歌い上げた。ノースリーブの黒いロングドレスで登場した中江は「去年は1日もライブをできなかったので、ちょっとドキドキしています。歌を再開して5年。その前のブランクは20数年もあって