群馬クレインサンダーズは2月15日、テレンス・ウッドベリーが契約満了で退団することを発表した。移籍先が決定しているため、自由交渉リストには公示されない。 現在38歳のウッドベリーは、203センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。日本では琉球ゴールデンキングス、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、 浜松・東三河フェニックス（現三遠ネオ