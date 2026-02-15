何これ…▶▶この作品を最初から読むどこから見ても順風満帆な結婚生活のはずだった。夫の浮気に気付くまでは--。結婚して8年、専業主婦の輝美と家事育児に協力的な夫・正善は、2人のかわいい子どもに恵まれ幸せな日々を送っていました。ところがある日、夫の浮気に気付いて詰め寄ると、あっさり認めて…。夫と子育てのために大好きな仕事も辞めて尽くしてきたのに、許せない！サレ妻に待ち受けるさらなる修羅場とは？