J３のFC岐阜は２月15日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でジュビロ磐田と対戦。２−１で勝ち切り、開幕２連勝を飾った。前半は拮抗した展開となり、お互いにゴールネットを揺らせず。後半に入り徐々に攻勢を強めた岐阜は、61分に川本梨誉のゴールで先制。さらに67分には荒木大吾がネットを揺らし、リードを広げる。77分に１点を返されるも、最後までリードを守り切った。２−０で快勝した開幕節の藤枝MYF