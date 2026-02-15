※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。 １．★本日の【サプライズ決算】 速報＜16時40分＞に配信 ２．★本日の【サプライズ決算】 続報＜18時00分＞に配信 ３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信 ―――――――――――――――――――